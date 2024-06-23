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Kardeş ülke, şehidimizin su kuyusu vasiyetine kayıtsız kalamadı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un 'Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması' vasiyeti, Azerbaycanlı hayırsever aile tarafından yerine getirildi.

AA23 Haziran 2024 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Kardeş ülke, şehidimizin su kuyusu vasiyetine kayıtsız kalamadı!
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Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş'a yerleşen 30 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Kurban Bayramı tatili için ülkesine gittiği sırada, Piyade Astsubay Çavuş Horoz'un şehit olduğunu ve bir Afrika'da ülkesinde su kuyusu yaptırılması vasiyetinin bulunduğunu öğrendi.

Azerbaycan'daki ailesiyle istişare eden Şahbazlı, Afrika'nın Kamerun bölgesinde yaptırdıkları ve bitme aşamasına gelen su kuyusuna şehit Horoz'un ismini verme kararı aldı.

Türkiye'ye dönen Şahbazlı, şehit Horoz'un ailesini ziyaret ederek, hem taziyelerini iletti hem de tamamlanan su kuyusuna Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un adını verdikleri videoyu şehit babası Kalender Horoz'a izletti.

Şehidin babası Kalender Horoz, gazetecilere, Türkiye'nin her tarafından oğlunun vasiyetini yerine getirenlere teşekkür ederek, "Evladımın vasiyetini yerine getiren bütün din kardeşlerimden Allah razı olsun. Türkiye'nin her bir tarafından oğlumun vasiyetini yerine getirdilerse hepsinden Allah razı olsun. Oğlumun adına yapılan su kuyusunun görüntülerini izledim o mutluluğu sadece ben bilirim. Allah o topraklarda yaşayanları susuz vatansız bırakmasın. Allah'ım herkesin hayırlılarını kabul eder inşallah. Oğlumun vasiyetini yerine getiren herkese teşekkür ederim." dedi.

Tural Şahbazlı da şehidin videosunu izleyince çok etkilendiğini ve Afrika'da daha önce babası adına yapımını başlattığı su kuyusunu şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un adına açmaya karar verdiklerini söyledi.

Şahbazlı, şehidin vasiyetinin milyonlarca kişiye umut olduğunu ifade ederek, "Videoyu Azerbaycan'dayken izledim. Daha önceden Afrika'nın Kamerun bölgesinde babamın adına başlatmış olduğumuz su kuyu çalışması vardı ama komutanımızın o videosunu izledikten sonra babamdan da müsaade istedim ve su kuyusuna dün itibarıyla şehidimiz ismini verdik ve açılışını yaptık. Komutanımız vefatından önce vasiyetiyle milyonlara kişiye umut oldu." diye konuştu.

Daha sonra Şahbazlı, şehidin mezarını ziyaret ederek dua etti.

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