Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Pakistan Başbakanı Şerif "Çok sevgili kardeşim bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Şerif ayrıca, "Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve refah seviyesine ulaşacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Şerif'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Bana büyük bir lideri iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız cevabım şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği ama gerçekten büyük bir lider cesur olmakla kalmaz halkın kalbini kazanan kişidir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu büyüklüğü temsil ediyor

Filistin halkına kesinti olmadan insani yardımın gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz

Sayın Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz, çok büyük bir mücadelenin hikâyesidir.