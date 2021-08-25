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Kardeş ülkeden dikkat çeken atama! Türk bilim adamını başa getirdiler

Özbekistan'da, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi rektörlüğüne hükümet kararıyla Türk bilim insanı Prof.Dr. Ercan Kahya atandı.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
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Ülke hükümeti kararıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) eski Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, ülkenin en önemli inşaat ve mimarlık eğitimi veren kurumlarından Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde rektör olarak görevlendirildi.

2012-2020 yıllarında İTÜ-KKTC Rektörü olarak görev yapan, 1963 doğumlu Kahya, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde 2016'dan beri rektör olarak çalışan Ravşan Hakimov'un yerine atanmış oldu.

Özbekistan'da halihazırda, Turizm ve Spor Bakanlığı ile Özbek Hava Yolları'nda Türk danışmanlar görev yapıyor.

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