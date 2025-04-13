İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kardeş ülkeden Türkiye vurgusu: İkili ilişkilerimiz mükemmel
Güncel

Kardeş ülkeden Türkiye vurgusu: İkili ilişkilerimiz mükemmel

Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Türkiye ile ikili ilişkileri 'mükemmel' olarak nitelendirdi. Öte yandan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olanak olduğunu belirten Tangara, ileride ilişkileri geliştirmek için yakından çalışmayı umduklarını söyledi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden Türkiye vurgusu: İkili ilişkilerimiz mükemmel
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'e katılan Tangara, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE GAMBİYA ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER MÜKEMMEL"

Tangara, "Türkiye ile Gambiya arasındaki ikili ilişkiler mükemmel." dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olanak olduğunu belirten Tangara, ileride ilişkileri geliştirmek için yakından çalışmayı umduklarını söyledi.

Tangara, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin "kazan kazan" politikasına uygun olduğunu ve bu durumun bütün taraflara kar sağladığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA YAPTIĞI YATIRIMLAR DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM"

Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı yatırımların "doğru yönde atılmış bir adım" olduğuna değinen Tangara, Türk özel sektörünün Afrika'da çok dinamik olduğunu, bu durumun ikili ilişkileri güçlendirdiğini anlattı.

Tangara, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Gazze'deki sorunun diyalog yoluyla en iyi şekilde çözülmesi için çalıştığına dikkati çekerek, Gambiya'nın iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.

ADF'ye dördüncü kez katıldığını ve bu organizasyonun yıllar içinde çok geliştiğini kaydeden Tangara, Forum'un diplomasi için bir "Davos haline geldiğinin" altını çizdi.

Tangara, "Bizler de diplomasi forumunu, önemli konuları tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve stratejiler belirlemek için dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.