Kardeş ülkeden Türkiye'ye sevkiyat sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve toplam 4 bin 50 çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen bölgelere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 22 uçakla 28 bin 104 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Pakistan'dan Türkiye'ye çadır sevkiyatı sürecek.