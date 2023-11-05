Kardeş ülkeyle anlaşma! Türkiye'de üretilip gönderilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de katıldığı bir programda konuştu.

Hayvansal üretimin en büyük düşmanlarından birinin hayvan hastalıkları olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bu yüzde 30'lara 40'lara varan ekonomik kayıplara sebep olabilir. Dolayısıyla bizim en büyük hedefimiz, Trakya bölgesi ari bölge. Yani orada herhangi bir hastalıkla ilgili bir problem yok. Bunu büyük ülke sathına yaymak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birinci tarafı. İkinci tarafı ülkemiz gerçekten hayvansal aşılar açısından Şap Enstitüsü neredeyse cumhuriyet ile yaşıt bir kurumumuz. Bu kurumumuzun ürettiği aşılar bu mücadelenin en önemli unsurlarından biri. Hatta sadece kendimiz kullanmıyoruz çevremizdeki ülkelere de gönderiyoruz. Azerbaycan'la bir anlaşma yaptık 7 milyon doz onlara da şap aşısı göndermiş olacağız. Ülkemizde üretilmeyen aşılar da var elbette. Özellikle kanatlı hayvanlarla ilgili, balıklarla ilgili aşılar ithal ediliyor. Peki ne yapabiliriz dedik. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Hepatit A aşısı üretecek Sinovac'ın Ankara'da üretim tesisi açılışı yapıldı. Açılışın ertesi günü o firmanın yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Ülkemizde kanatlı hayvan grubu ve su ürünleri grubuyla alakalı da üretim tesisi adına bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık. Şimdi arkadaşlarımız çalışıyor. Bunların da Türkiye'de üretilmesini en kısa zamanda sağlayacağız."