Güncel

Kardeş ülkeyle ortak tatbikat... ''TurAz Kartalı 2026'' başladı

Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Bakü'de düzenlenen TurAz Kartalı 2026 ortak askeri tatbikatıyla bir kez daha güçlerini birleştirdi. Resmi açılış töreninde İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okunurken, iki ülkenin hava operasyonlarındaki koordinasyonu artırması hedefleniyor.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 20:09
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma iş birliği, Bakü'de başlayan TurAz Kartalı 2026 ortak askeri tatbikatıyla kritik bir adım daha attı. İki kardeş ülkenin Hava Kuvvetleri, müşterek operasyonel kapasitelerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

TÜRK VE AZERBAYCANLI SUBAYLAR BAKÜ'DE BULUŞTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2026" adlı tatbikatın resmi açılış töreni düzenlendi.

Türk ve Azerbaycanlı subayların katıldığı törende, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler saygı duruşuyla anıldı. Törende, tatbikatın amaç ve kapsamına ilişkin brifing verildi.

İKİ ÜLKEDEN HAVA OPERASYONLARINDAKİ KOORDİNASYONA TAM GAZ

Tatbikat ile iki ülkenin müşterek hava operasyonlarının planlanması ve icrası konusunda karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak, personelin profesyonel seviyesini yükseltmek ve operasyonel koordinasyonu güçlendirmek hedefleniyor.

  • TurAz Kartalı 2026
  • Türk Hava Kuvvetleri
  • Azerbaycan tatbikatı
  • ortak askeri tatbikat
  • Türkiye-Azerbaycan savunma

