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Kardeşi tarafından 'Arazi' tartışması yüzünden dövülen ağabey bir ay sonra öldü

Samsun'da, aralarında arazi anlaşmazlığı olan kardeşi Yaşar Demirbaş tarafından dövülen Vedat Demirbaş (58), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
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Olay, 24 Kasım'da, Bafra ilçesine bağlı Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Demirbaş kardeşler, tartışmaya başladı. İddiaya göre Yaşar Demirbaş, ağabeyi Vedat Demirbaş'ı dövdü. Ağır yaralanan Demirbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada 1 aydır tedavi gören Demirbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Yaşar Demirbaş da ağabeyinin ölümünden sonra Bafra Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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