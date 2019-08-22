Kardeşim Benim nerede çekildi? Kardeşim Benim konusu nedir, oyuncuları neler?

Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim filmi bu akşam TV8'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kardeşim Benim filmi yayınlandığı dönemde 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmişti. 2016 yılında vizyona giren Kardeşim Benim filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Kardeşim Benim filmi hakkında merak edilen detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol hikayesi olan Kardeşim Benim filmi çekimleri Assos, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşti.

KARDEŞİM BENİM KONUSU NEDİR?

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI NELER?

Burak Özçivit – Hakan

Murat Boz – Ozan

Aslı Enver – Zeynep Uysal

Ahmet Gülhan – Erkan Baba

Ferdi Sancar – Tato

Burak Satıbol – Bakkal

Gözde Mutluer – Ayşe

Nazan Kesal – Ayşe'nin annesi