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Kardeşinin katilini kulağından bıçakladı

Zonguldak'ta, Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan, bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi kulağından bıçakladı. Serkan C., kanlar içinde yerde kalırken, Nejdet Ü. ise polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakaladı.

  • DHA
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Olay, saat 12.00 sıralarında, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan valilik binası önünde meydana geldi.
 
Nejdet Ü., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu, bir süre önce cezaevinden çıkan Serkan C. ile yolda karşılaştı. İkili tartışmaya başlarken, Nejdet Ü., üzerinde taşıdığı bıçakla Serkan C.'yi kulağından bıçakladı.
 
Kanlar içinde yerde kalan Serkan C.'nin yardımına, valilik personeli ve polis ekipleri koştu. Kaçan Nejdet Ü. de kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Nejdet Ü., polis merkezine götürüldü. Serkan C. ise sağlık görevlilerini beklendiği sırada kan kaybından bayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan C., ameliyata alındı.
 
Mehmet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmuştu. Olayın ardından Mehmet Ü.'nün ev arkadaşı Serkan C.'nin, mahkemece tutuklandığı, bir süre önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

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