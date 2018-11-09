Kardeşinin katilini kulağından bıçakladı Zonguldak'ta, Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan, bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi kulağından bıçakladı. Serkan C., kanlar içinde yerde kalırken, Nejdet Ü. ise polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakaladı.