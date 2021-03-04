Kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü

AA 04 Mart 2021 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:52

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki inşaatta 4. katta duvar ustası olarak çalışan D.A (37), H.A. (39) ve Ü.A. (33) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla ağabeyi ve küçük kardeşine rastgele ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğüs bölgesinden ağır yaralanan H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Olay yerine gelen baba K.A, "Böyle bir şey olamaz, yüreğim yanıyor" diyerek sinir krizi geçirdi. K.A'yı aile yakınları teskin etmeye çalışırken sağlık ekibi de müdahalede bulundu.

Evli olduğu belirtilen 2 kardeşin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.