TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık etti.

Sumud'a yapılan bu saldırı aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. Önümüzdeki dönemde başta Batı devletleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde yapılan bu saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır.

Bu saldırı ile birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Sumud'a yapılan bu saldırı aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır.

KOMİSYON 13. KEZ TOPLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13. toplantısında hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinlenecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.