2 Ekim 2025 Perşembe
  • Kardeşlik Komisyonu 13. kez toplandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sumud'a yapılan saldırının hesabı sorulacak
Kardeşlik Komisyonu 13. kez toplandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sumud'a yapılan saldırının hesabı sorulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' toplantısına başkanlık etti. Soykırımcı İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskın yapmasına tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Barbarca saldırılar İsrail aleyhine dönecek. Katil Netanyahu hesap verecek. Sumud'a yapılan saldırının hesabı sorulacaktır.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık etti.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Sumud'a yapılan bu saldırı aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. Önümüzdeki dönemde başta Batı devletleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde yapılan bu saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır.

Bu saldırı ile birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Sumud'a yapılan bu saldırı aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır.

KOMİSYON 13. KEZ TOPLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13. toplantısında hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinlenecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

