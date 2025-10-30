TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Nihai rapor safhasındayız

Burası bir anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasanın değiştirilmesi bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamıştır

Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak