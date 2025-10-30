İSTANBUL 21°C / 12°C
Kardeşlik Komisyonu toplandı! Numan Kurtulmuş: Yasal düzenlemeler yerine getirilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda, 'Yasal düzenlemeler yerine getirilecek. Nihai rapor safhasındayız' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ30 Ekim 2025 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Nihai rapor safhasındayız

Burası bir anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasanın değiştirilmesi bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamıştır

Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak

