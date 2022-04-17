Kardiyoloji uzmanından ''kalp sağlığı'' tavsiyeleri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, kalbin dakikada 60 ila 100 kez atarak düzen sağladığını bildirdi.



Boztosun, şunları kaydetti:

"Kalp atışları günde toplam 144 bini bulabilmesiyle birlikte kalbin temel önemine rağmen gerekli özeni göstermeyi çoğu zaman ihmal ederiz. Kardiyovasküler hastalık, dünyada bir numaralı katildir. İyi haber olarak, kalp sağlığınızı iyileştirmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır. Bunlardan biri yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon kalp krizi riskinizi arttırır. Çünkü ateroskleroza veya atardamarlarınızda plak oluşumuna neden olabilir. Bu da sonunda kan akışını engeller. Yüksek tansiyonun dışa dönük uyarı işaretleri yoktur. Bu yüzden en az 2 yılda bir tansiyonunuzu kontrol ettirmenizde fayda var. Bir kez yüksek çıkması sonucu alarma geçmeyin ancak testleriniz sürekli olarak 120/80'in üzerinde çalışıyorsa daha sık kontrol etmek gerekebilir. Tansiyon yükselirse stresi azaltarak, sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak, tuz alımını en aza indirerek ve daha az alkol alarak bunu düşürmeye yardımcı olabilirsiniz."

Her 4 ila 6 yılda bir açlık kolesterol tetkiklerinin kontrol edilmesinde fayda olduğunu belirten Boztosun, "Kolesterol tetkiklerinizin testleri, iyi kolesterol (HDL), kötü kolesterol (LDL) ve trgiliserit (vücut yağı) olarak seviyenizi ölçecektir. Amerikan Kalp Derneği'nin açıklamalarına göre, düşük HDL kolesterol veya yüksek LDL kolestreol ile birlikte yüksek bir trigliserit seviyesi kalp damar hastalığı ile ilişkilidir. Ailenizde kalp hastalığı öyküsü varsa genetik olarak yüksek kolesterole yatkın olabilirsiniz ve kolesterol ilacına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak doymuş yağ oranı yüksek olan; sığır eti, kuzu eti, tereyağı ve tam yağlı süt gibi besinlerden kaçınarak bu düzeyi düşürmeye özen gösterin. Daha mutlu ve daha güçlü bir kalp için menünüze balık, zeytin, avokado, ceviz ve bitkisel yağlar eklemeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.

- "DİYET VE FİZİKSEL AKTİVİTE KALP SAĞLIĞINDA ÖNEM TAŞIR"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, obezitenin vücuda kan pompalamak için gereken iş miktarını arttırıp kalbi zorladığını, yağ dokusunun atardamarların da çevresinde plak oluşumunu tetikleyerek kalp damar hastalığına yakalanma riskini artırdığını vurguladı.

Boztosun, "Vücut Kitle İndeksi (BMI) 30 veya daha yüksekse fazla kilolarınızı vermenize yardımcı olacak bir egzersiz programı düşünerek diyete başlamadan önce, nasıl güvenli bir şekilde kilo vereceğinizi ve diyetinizin nasıl düzenleneceği konusunda tavsiye için doktorunuza ulaşmanız gerekir. Diyete ek olarak, fiziksel aktivite kalp sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir. Egzersiz, kalp kasını güçlendirmesiyle beraber kiloyu kontrol altında tutabilir ve stresi azaltabilir. Haftada en az 5 gün 30 dakika orta düzeyde egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Hareket ettiğiniz ve kalp atış hızınızı istirahat seviyesinin üzerinde tuttuğunuz sürece ne yaptığınız önemli değil. Bununla birlikte, egzersize yeni başladığınızda yavaşça alışarak tempoyu arttırabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Sigara kullanımının diğer dezavantajlarının yanı sıra kan damarlarının iç yüzeyine zarar verdiğine işaret eden Boztosun, "Sigara içmek ateroskleroza, yani damar sertliğine yol açar. Ancak ne kadar süredir sigara içiyor olursanız olun, bırakmak için asla geç değildir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncınız normale döner, 3 ay sonra akciğer fonksiyonunuz artar ve bir yıl sonra kalp hastalığı riskiniz yarı yarıya azalır. Hala sigara içiyorsanız bunu tekrar düşünmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

- "UYKUYU ÖNCELİK HALİNE GETİRİN"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Boztosun, kalbi sağlıklı tutmanın en önemli yollarından birinin uykudan geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"45 yaş üstü 3 bin yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma sonucu gecede 6 saatten az uyuyanların felç veya kalp krizi geçirme olasılığının, gecede 6 veya 8 saat uyuyan insanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğu açıklandı. Araştırmacılar, çok az uyumanın, altta yatan sağlık koşullarında kan basıncı ve iltihaplanma da dahil olmak üzere biyolojik süreçte bozulmalara neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle uykuyu bir öncelik haline getirmeniz gerekiyor. Çoğu gece 7 ila 8 saat uyuyun. Uyku apneniz varsa bu durum kalp hastalığı ve aritmilerle bağlantılı olduğundan tedavi görmelisiniz."

- TAZE GIDALAR TÜKETMENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun, diyabeti olan çoğu insanın kardiyasküler hastalığı olduğunda ilk akla gelen obezite olsa da diğer güçlü risk faktörünün yaş olduğunu vurguladı.

Kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin 40 yaşında arttığını ancak 70 yaşından sonra riskin en yüksek seviyelerde olduğunu belirten Boztosun, "Diyabetli kişilerde kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığı diğerlerine göre 2 ila 4 kat daha fazladır. Bu risk çok yüksek olduğundan dolayı kardiyovasküler hastalık diyabetli kişilerde en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Kalp hastalığı ve diyabeti yönetmek için en iyi yiyecekler; düşük oranda olan sodyum, kolesterol ve doymuş yağları (ve trans yağ içermez) içerir. Yüksek oranda olan tüketilmesi gerekenler yiyecekler ise antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve liftir." ifadelerini kullandı.

Market alışverişlerinde taze gıdaların seçilmesini tavsiye eden Boztosun, şunları kaydetti:

"Tuz veya şeker oranı yüksek olabilecek işlenmiş veya paketlenmiş gıdaları sınırlamanız önemlidir. İyi yemek seçeneklerinin bazı örnekleri şunlardır; taze meyveler, taze sebzeler, az yağlı süt, esmer pirinç, nohut veya mercimek gibi baklagiller tercih edilmelidir. Tam tahıllı ekmek veya makarna, zeytinyağı, avokado, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi sağlıklı yağlar, derisiz tavuk, mercimek, yumurta ve balık gibi yağsız proteinler örnekler arasında gösterilir. Kalp hastalığına ilişkin ne kadar yüksek risk faktörlerine sahip olsanız da olmasanız da herkes kalp krizinin erken uyarı işaretlerini bilmelidir. İşaretlerin erkekler ve kadınlar için farklılık gösterebileceğini unutmayın. Erkeklerde tipik kalp krizi belirtileri şunlardır; göğüs ağrısı, baş ağrısı veya diş ağrısı, nefes darlığı, kusma, karın ağrısı, soğuk terleme, mide ekşimesi, kol ağrısı, soğuk terleme, mide ekşimesi, kol ağrısı ve sırt ağrısıdır. Kadınlar erkeklerden daha az tipik semptomlara sahip olma eğilimindedir. Göğüs ağrısı olmadan nefes darlığı, karında basınç veya baş dönmesi hissetme olasılıkları daha yüksektir."