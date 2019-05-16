Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden öğle arasında çıkan İlknur Çivil, yol üzerinde hareket etmekte zorlandığını fark ettiği yavru karganın yanına giderek yardım etmek istedi. Civil, uçmakta zorlanan yavru kargayı araçların ezmemesi için yol kenarına götürmek için eğildiği sırada çevredeki kargaların saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradığına şaşıran Civil, koşarak çevreden uzaklaştı. Panik ve korku yaşayan Civil, omzundan hafif yaralandı. Saldırıdan koşarak kurtulduğunu anlatan Civil, bölgede bazı iş arkadaşlarının da karga saldırısı sonucu yaralandığını, kendisinin şanslı olduğunu söyledi.

Öte yandan kargaların saldırı anı da çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yerde yatan karga yavrusuna yardım etmek istediği sırada saldırıya uğrayan kadının panik ve korku içinde koştuğu görülüyor.