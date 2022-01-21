Kargı'da öğrencilerin karne heyecanı

IHA 21 Ocak 2022 Cuma 14:05 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 14:05

Protokol üyeleri Cumhuriyet YBO bahçesinde düzenlenen karne törenine katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere 'tatilde öğrencilere ödev vermeyin' çağrısına da vurgu yaparak, "Bu ara tatilimizi çekirdek ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum'" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, "Değerli öğretmenim, veliler, sevgili öğrenciler, halen ülkemizde etkinliğini sürdüren salgın hastalık sebebiyle, tatil döneminde tedbirlerimizi elden bırakmayarak, kalabalık tatil yöreleri, hısım akraba ziyaretleri, toplu etkinliklerden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya veya maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini elden bırakmamaya özen gösterelim. Bu ara tatilimizi çekirdek ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yüz yüze yeniden bu güzel okul ortamında hep birlikte buluşmak üzere iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'da, ilçede bugün bin 398 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirterek tüm öğrencilere ve tatile giren 110 öğretmene iyi tatiller temennisinde bulundu.

Törenin ardından başarılı öğrencilere karneleri Kaymakam Abdulhamid Uyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından verildi. Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç için hazırladıkları karneyi Genç'e verdiler.