İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5926
  • EURO
    40,0198
  • ALTIN
    3431.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kargo dolandırıcılığına polis engeli! 12 milyon liralık vurgun yaptılar
Güncel

Kargo dolandırıcılığına polis engeli! 12 milyon liralık vurgun yaptılar

Kargo dolandırıcılığıyla 12 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 12 şüpheli, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

IHA11 Mart 2025 Salı 16:23 - Güncelleme:
Kargo dolandırıcılığına polis engeli! 12 milyon liralık vurgun yaptılar
ABONE OL

İstanbul polisi, internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Şebekenin internet siteleri üzerinden ilan verenlere müşteri gibi ulaşarak, ürünü İstanbul'da yaşayan bir tanıdığına göndermesini ve ödemesini de aynı şahsa yapacaklarını söyledikleri belirlendi. Satıcıdan kargoyu gönderdiği şahsın bilgileri ile kargo takip bilgilerini, paketi teslim alacak kişiden de teslim kodunu öğrenen şüphelilerin, ardından paketleri kargo şubesinden alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri A.G. de dahil 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.