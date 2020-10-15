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Kargo ile uyuşturucu ticaretine polis engeli

Rize'de kargoyla esrar teslimatı yaptığı tespit edilen kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:53
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il dışından Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bir kişinin kargo vasıtasıyla Rize'deki adresine uyuşturucu gönderdiğini belirleyen ekipler, takip ettikleri şüpheliyi kargo paketini almasının akabinde yakaladı.

Pakette yapılan incelemede 10 parça halinde toplam 102,70 gram esrar ve 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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