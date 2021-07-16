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Kargo kamyonu, kurbanlık koyunların taşındığı tıra arkadan çarptı, bir kişi öldü

Osmaniye'de kargo kamyonu, kurbanlık koyunların taşındığı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Yusuf Bingöl (48) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı ve onlarca koyun öldü.

DHA16 Temmuz 2021 Cuma 16:07 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:07
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Kaza, E-90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Yusuf Bingöl yönetimindeki 21 FL 444 plakalı kargo kamyonu, kurbanlık koyunları taşıyan Ergün Yokuş'un (64) kullandığı 12 AAD 943 plakalı 350 TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Yusuf Bingöl, Ergün Yokuş ve TIR'da bulunan Sabri Arıtürk (63) yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan koyunlardan onlarcası ise öldü. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Yusuf Bingöl, doktorların tüm müdahalelerin rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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