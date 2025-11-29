İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Kargo kodu'' dolandırıcısına suç üstü!

İstanbul Büyükçekmece'de vatandaşları kargo görevlisi olarak arayarak öğrendiği kodla, kargo firmasından ürünleri teslim alan dolandırıcı polis tarafından suçüstü yakalandı.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
''Kargo kodu'' dolandırıcısına suç üstü!
ABONE OL

Olay, Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşları kargo görevlisi gibi arayarak telefonlarına gelen kargo kodlarını öğrenen ve bu kodla kargo şirketinden ürünleri alan dolandırıcı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayet üzerine takibe alındı.

Şahıs kargo firmasına girerken suç üstü yakalandı. Şüpheli E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, yetkililer, vatandaşları, kargo kodlarını ürünlerini teslim almadan kimseyle paylaşmaması için uyardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.