Kargodaki madeni yağ tenekelerinden 163 kilo eroin çıktı
Van'da polisin bir kargo firmasına ait aktarma merkezinde yaptığı aramada, madeni yağ tenekeleri içerisine gizlenmiş 163 kilo 120 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
- DHA
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda, madeni yağ tenekeleri içerisine zulalanmış vakumlu poşetler halinde 163 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.
Bir vakumlu poşetin üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekerken, operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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