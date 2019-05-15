Kargodaki madeni yağ tenekelerinden 163 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda, madeni yağ tenekeleri içerisine zulalanmış vakumlu poşetler halinde 163 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Bir vakumlu poşetin üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekerken, operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.