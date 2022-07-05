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Kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor? Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı?' Sorusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörde de bayram tatili uygulanıyor. Peki kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor? Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı? İşte Kurban bayramında kargoların çalışma durumu

5 Temmuz 2022 Salı 16:29 - Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayının 9-12 günleri arasında kutlanacak. Bayramda kargo şirketlerinin hizmet vermediği biliniyor. Peki, Kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor? Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Kurban Bayramı'nda PTT ve kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor.

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

KARGOLAR NE ZAMAN BAYRAM TATİLİNE GİRİYOR?

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak bazı kargo şirketleri arefe günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 13 Temmuz Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde dağıtım yapılmayacak.

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