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Karı koca amcalarını öldürmüştü: Miras kavgasında tutuklama

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İHA2 Aralık 2023 Cumartesi 06:37 - Güncelleme:
Karı koca amcalarını öldürmüştü: Miras kavgasında tutuklama
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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D.Y. (31) ile damadı Emrah Y.'nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

3'ü kadın 5 kişi tarafından darp edilen Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKRABA KATİLLERİ JASAT'TAN KAÇAMADI

Bir kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının ardından olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Denizi İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtıklarını belirlediği 5 şüpheliyi, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

KARI KOCA SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, amcaları Mehmet Deniz'i sopayla vurarak kendilerinin öldürdüğünü itiraf eden Gül Yağmur D.Y. ve kocası Emrah Y. tutuklanırken; diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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