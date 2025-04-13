Karı koca kazada hayatını kaybetti

Eşme-Ulubey kara yolunda ilerleyen İ.K (66) yönetimindeki 45 K 5693 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen B.Ö (26) idaresindeki 64 LT 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan 64 LT 767 plakalı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 64 LT 767 plakalı otomobildeki Gülümser Arıkan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücülerle, M.Ö (28) ve Mustafa Arıkan (55) ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

