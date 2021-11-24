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Karı-koca mangal kömüründen zehirlendi

Şanlıurfa'dan ısınmak için yaktıkları mangaldan sızan karmbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet Yıldırım (65) öldü, eşi Fidan Yıldırım (63) yoğun bakıma alındı.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:56
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İnanlı Mahallesi'nde Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu. Komşuları, sabah haber alamayınca kapıyı açıp girdikleri evde çifti, hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirledi. Baygın halde bulunan Fidan Yıldırım ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Ahmet Yıldırım'ın cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

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