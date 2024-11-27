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Güncel

''Karımı öldürdüm'' deyip polise kendini ihbar etti

Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, “karımı öldürdüm beni gelip alın” diyerek ihbarda bulundu.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
''Karımı öldürdüm'' deyip polise kendini ihbar etti
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Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz Aras (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi. Buna izin vermeyen öfkeli koca, kasını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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