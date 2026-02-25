İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8754
  • EURO
    51,7054
  • ALTIN
    7308.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Hastaneden cenazesi çıktı
Güncel

Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Hastaneden cenazesi çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Hastaneden cenazesi çıktı
ABONE OL

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.

  • Sinem Taç
  • Köşk ilçe
  • Genç yaşında ölüm

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.