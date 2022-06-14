İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2532
  • EURO
    18,1112
  • ALTIN
    1013.19
  • BIST100
    2517.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karın ağrısıyla gittiği hastanede safra kesesinde bini aşkın taş çıktı
Güncel

Karın ağrısıyla gittiği hastanede safra kesesinde bini aşkın taş çıktı

Bursa'da Ayşe Durmaz'ın (76) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

DHA14 Haziran 2022 Salı 11:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa'ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tetkikler yaptıran Durmaz'ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik yöntemle ameliyata alınan Durmaz'ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

Durmaz'ın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, "Hastamız, polikliniğimize karın ağrısı, bulantı, kusma şikâyetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz: Operasyon çok başarılı geçti, bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik" dedi.

Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Rahatsızlığının 3 ay önce başladığını belirten Ayşe Durmaz, "Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok" ifadelerini kullandı. Son muayenesi yapılan Durmaz, hastaneden taburcu edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.