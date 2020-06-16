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Karın ve mide ağrısı ile gelen hastadan 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı

Karın ve mide ağrısı şikayeti ile Tekirdağ Devlet Hastanesine gelen hastadan 35 santimetrelik kitle tespit edildi. Tedavi altına alınan hastadan 7 buçuk kilogramlık kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

IHA16 Haziran 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:13
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Karın ve mide ağrısı şikayeti ile Tekirdağ Devlet Hastanesine gelen 56 yaşındaki hastanın MR görüntülenmesinde 35 santimetrelik kitle tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Niyazi Alper Seyhan ve ekibi beraberinde gerçekleştirilen operasyonla yumurtalıktan kaynaklanan 7 buçuk kilogramlık kitle çıkarıldı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “Yapılan incelemede tümör saptanan hastaya lenf bezlerinin çıkarılmasını da içeren yumurtalık kanseri evreleme cerrahisi yapıldı. Hastanın patoloji incelemesi sonunda lenf bezleri ya da başka bölgede tümör saptanmayıp, kür sağlanmış oldu” denildi.

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