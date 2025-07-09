İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0514
  • EURO
    46,9445
  • ALTIN
    4244.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Güncel

Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi beldesindeki Kurbantepe Camisi'ne getirildi.

Yusuf Y'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kurbantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.