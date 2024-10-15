İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2308
  • EURO
    37,3617
  • ALTIN
    2926.71
  • BIST100
    8862.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karısı ve oğlunu öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Güncel

Karısı ve oğlunu öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa, yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:35 - Güncelleme:
Karısı ve oğlunu öldüren caniye verilen ceza belli oldu
ABONE OL

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Suna ile geçen yıl 19 Ağustos'ta öldürdüğü eşi Deniz Suna'nın annesi N.T. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Deniz Suna ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın suçu kabul etmemesine karşın yaşadıkları apartmana olay tarihinde yabancı bir kişinin girmediğini, olay yerinde başkasına ait parmak veya DNA izine de rastlanılmadığını bildirerek, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Cem Suna ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Ben eşimin kız kardeşinin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, duruşma sonrası gazetecilere, "Sanık Cem Suna eline bir kağıt almış, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere masal anlattı. Canice benim kızımı ve torumu katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Sanık hakime masal anlattı. Ben geceleri uyuyamıyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti." dedi.

- OLAY

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı. Cem Suna hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

  • adana cinayet
  • eş cinayet
  • 16 yaşındaki oğlunu öldürme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.