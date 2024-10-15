Karısı ve oğlunu öldüren caniye verilen ceza belli oldu

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Suna ile geçen yıl 19 Ağustos'ta öldürdüğü eşi Deniz Suna'nın annesi N.T. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Deniz Suna ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın suçu kabul etmemesine karşın yaşadıkları apartmana olay tarihinde yabancı bir kişinin girmediğini, olay yerinde başkasına ait parmak veya DNA izine de rastlanılmadığını bildirerek, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Cem Suna ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Ben eşimin kız kardeşinin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, duruşma sonrası gazetecilere, "Sanık Cem Suna eline bir kağıt almış, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere masal anlattı. Canice benim kızımı ve torumu katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Sanık hakime masal anlattı. Ben geceleri uyuyamıyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti." dedi.

- OLAY

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı. Cem Suna hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.