Karısını darbedip, bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:38

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı karısı Ş.T'yi (22) darbedip bıçakla yaraladığı iddia edilen firari zanlı E.T'yi yakaladı. Yaralı Ş.T, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ş.T'nin ifadesinde eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp satırı boğazına dayayarak ölümle tehdit ettiğini, daha sonra darbedip bıçakla yaraladığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı E.T. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Adana Adli Tıp Birimi önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Tüm bayanlardan özür diliyorum. Bana oynanan bir oyun bu. Ben zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Olay bundan ibaret." iddiasında bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Akıncılar Mahallesi'nde dün Ş.T. ile kocası E.T. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında E.T'nin eşi Ş.T'yi darbedip bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülmüştü. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.