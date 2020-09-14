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Karısını ekmek bıçağıyla defalarla yaralayarak öldürdü

Malatya'da tartıştığı eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA14 Eylül 2020 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:17
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi TOKİ konutları mevkiindeki evinde eşi Döndü G. (30) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan A.G. (34), mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, A.G.’yi suç aleti ile yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan 30 yaşındaki Döndü G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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