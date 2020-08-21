Kariye ne demek? Kariye'nin kelime anlamı

21 Ağustos 2020 Cuma 12:41 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:41

Kariye Cami'nin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Bu haberin duyulmasının ardından Kariye kelimesinin anlamı gündeme geldi. Ayasofya'da olduğu gibi yeniden ibadete açılan Kariye Camii hakkında araştırmalar hız kazandı. 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen yapının cami olması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Peki Kariye ne demek? İşte Kariye'nin kelime anlamı..

Kariye Cami'nin ibadete açılmasına karar verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının gerekçesinde, camiyle ilgili daha önce alınan Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis kararının Danıştay tarafından kaldırılması gösterildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kariye'nin kelime anlamı merak konusu oldu. İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmiş, 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Buna göre Kariye ne demek? İşte tüm detaylar...

KARİYE NE DEMEK?

Kariye, eski dilde köy anlamına geliyor. Fakat orjinal ismi Chora Kilisesi olan yapının ismi dilimize Kariye olarak yerleşmiştir.

6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı.

KARİYE CAMİİ TARİHİ

Kariye (Chora) Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hali, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılin ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Kariye Camii, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmış, daha sonra da çeşitli onarım ve düzenlemelerden geçirilmiş.

Kariye'nin önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmış.

1511'DE CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

6’ncı yüzyılda Chora Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı.

1945'TE MEB'E DEPO OLARAK VERİLDİ

29 Ağustos 1945 tarihinde 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsis edilen Kariye Müzesi'nin ibadethaneye çevrilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

RESMİ GAZETE KARARIYLA İBADETHANE OLDU

2019 yılında Danıştay kararı ile müze statüsünden çıkarılan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kariye Camii'nin mozaikleri ve freskleri 1948-1958 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmış.

Kariye Camii'nin dış girişinde Hz. İsa’nın hayatını anlatan, iç girişte de Hz. Meryem’in hayatını anlatan mozaikler bulunuyor. Ayrıca Hristiyan teolojisinden önemli sahnelerini betimleyen freskler bulunuyor.