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Karla mücadele! Hakkari'de kardan kapanan üs bölgelerinin yolu açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Karla mücadele! Hakkari'de kardan kapanan üs bölgelerinin yolu açılıyor
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İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolunun kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin söz konusu yollarda çalışma yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerimiz, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yolunda özveriyle görev yapıyor."

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