Karlı zirvede Türk bayrağı dalgalandırdılar

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri Ali Dağhan Emre, Recep Sulu, Özkan Arduç, Necmi Mengüç, Atilla Köksal, Meriç Yeter ve Canser Atila, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'na tırmandı. Motorlarına taktıkları Türk bayrakları ile 3 bin 300 rakımlı zirveye çıkan grup, burada Türk bayrağı açtı. Grup, karlı kaplı zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra motosikletleriyle gösteri yaptı.

Motosiklet grubu üyesi Canser Atila, "Bugün Erzincan Ergan Dağı'na milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak ve vatanı milleti uğruna gözünü kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi yad etmek için cross motorlarımızla zirveye çıkarak şanlı bayrağımızı burada dalgalandırdık" dediler.