Karlov suikastının talimatını veren 'Kadir' kod adlı Temel Alsancak'ı Teksas'ta bulundu. Lüks içinde yaşayan Alsancak'ın, FETÖ'cülere vize temini için 4 ayrı paravan şirket kurduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün firari isimlerinden Cevheri Güven Almanya'da, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Mustafa Kemal Şirin İsveç'te; Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık ve Hayrettin Özkul Almanya'da; Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Emin Kuşçu, Çetin Özgür, İlyas Şahin ABD'de görüntülenmişti. Son olarak Türkiye Emniyet Mahrem İmamı 'Kadir' kod Temel Alsancak da ABD'de görüntülendi.

KENDİSİNE AİT HAT ÇIKARMADI

Temel Alsancak, soruşturma birimlerinin yaptığı tespitlere göre hayatı boyunca kendi adına cep telefonu hattı çıkarmadı. Sürekli olarak ya "patates" hat kullandı ya da başkalarını adına çıkarılmış hatlarla haberleşti. Bu nedenle Alsancak'la ilgili herhangi bir HTS incelemesi yapılamadı. Alsancak KOM Daire Başkanlığı raporunda Bylock kullanıcı listesinde yer alıyor. Bank Asya hesabındaki para miktarı artan isimlerden bir tanesi. "Kadir", "Cemal", "Ertuğrul", "Asım" kod adlarını kullanan Temel Alsancak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet yapılanmasında uzun yıllar görev aldı. Alsancak, FETÖ'nün Emniyet sorumluları arasında bulunan Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil, Kasım kod Hamza Sevinç gibi isimlerle çalıştı. Sevinç'in ardından Alsancak, Ağustos 2016'te FETÖ'nün üst düzey Türkiye Emniyet Mahrem Hizmetler İmamı olarak atandı.

AMAÇLARI RUSYA TÜRKİYE SAVAŞIYDI

Suikast, küresel istihbarat örgütleri tarafından Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasal ve askeri ilişkilerin tamamen kopartılarak savaş durumuna getirme amacı taşıyordu. Karlov suikastının 1 numaralı planlayıcısı konumundaki Temel Alsancak, infaz emrini Altıntaş'a iletilmek üzere Ankara Emniyet Mahrem İmamı firari Murat Tokay'a yüz yüze aktardı.

TALİMATI ELEBAŞI GÜLEN VERDİ

Örgüt lideri Fetullah Gülen, elde edilen istihbaratların analiz ve kıymetlendirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması talimatı verdi. Suikastı işleyecek kişinin polis olması sebebiyle hem cinayeti işlemesi hem de canlı olarak teslim olmadan ölmesi için özel olarak ikna edilmesi gerekiyordu. Bu ikna sürecini ise Todays Zaman gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Abdullah Bozkurt'a verilmiş oldu.

26 MİLYON LİRALIK VİLLADA

Sabah'ın haberine göre, Dallas 842 Mustang Ridge Dr, Murphy, TX 75094 adresindeki ultra lüks villada saklanan Alsancak, 817 bin dolara satın aldığı villasına 27 Ağustos 2021'de taşınmış. Son derece lüks villanın şu anki değeri 1.2 milyon dolar civarında. Alsancak'ın bu adrese taşınmadan önce de 2018-2021 arasında 3 yıl boyunca 3109 Fernhurst Dr, Richardson, TX adresindeki villada ikamet ettiği öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLER

Alsancak'ın eşinin ve kızının üstüne ticari firma açıp kapattığı tespit edildi. 4 ayrı paravan şirket kurup 2'sini fesih ettiği belirlenirken, 12 Ağustos 2020'de "KYLP INC" adlı şirketi 811 ALPHA DR ST 331, RICHARDSON, TX 75081 adresinde, 1 ŞUBAT 2023'te "ALSANJAK T1 LLC" adlı şirketi, 21 Ocak 2021'de "ALKİN LLC" adlı şirketi kurduğu belirlendi. Yine 21 Nisan 2021'de Richardson bölgesinde "UMUT KEBAB HOUSE LLC" adlı bir şirketi kurduğu, 10 Mart 2023 tarihinde bu şirketi de kapattığı öğrenildi. Firari FETÖ'cünün hem istihbari gizlenme hem de firar eden örgüt üyelerinin çalışma vizesi alabilmesi için bu şirketleri paravan olarak gösterme amacıyla kurduğu tespit edildi.

Abdullah Bozkurt

CİNAYETTE MİT MAHREMİNİN ROLÜ

19 Aralık 2016'da düzenlenen suikast öncesi tüm planlama ve takip "MİT Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı Rusya Daire Başkanlığı'nda resmi görevli Vehbi Kürşat Akalın tarafından sağlanmıştı. Karlov'un tüm günlük ve haftalık faaliyetleri Akalın tarafından "sorumlu mahrem abisi" BTK'da devlet memurluğu yapan Hüseyin Kötüce'ye verilmişti. Kötüce, Akalın'dan aldığı bilgileri örgütteki amiri konumunda olan Ankara Turgut Özal Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Sadık (Kod) Cemal Karaata'ya teslim etmiş, tetikçiye görev telkini ise Today's Zaman Ankara Temsilcisi Gazeteci Abdullah Bozkurt'a verilmişti. Suikasten önce ve sonra MİT imamları Cemal Karaata, Atila Öztürk, Emniyet İmamı Temel Alsancak ve Gazeteci Abdullah Bozkurt'tan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Böylece suikaste giden süreci bu ekip yönetmiş oldu.

3 GÜN ÖNCE SUİKAST TWİTİ ATTI

Suikast dosyasını yurtdışında tersine kamuoyu oluşturma adına özellikle Abdullah Bozkurt'un kurucusu olduğu İsveç Stockholm'da yayın yapan kara propaganda sitesi Nordic Monitör üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Örgüt, uluslararası diplomasi dünyasında bu olayı cihatçı gruplara yıkmayı planladı. Bozkurt bilindiği üzere suikastten 3 gün önce Twitter'dan "Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" paylaşımıyla yapılacak suikastı işaret etmişti.