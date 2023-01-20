İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8117
  • EURO
    20,3485
  • ALTIN
    1165.71
  • BIST100
    5476.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karne gününde evleri yanan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı
Güncel

Karne gününde evleri yanan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Alevler arasında uyanan aile kendilerini dışarı güçlükle attı. 7-8 yaşlarında iki kardeşin karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Karne gününde evleri yanan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı
ABONE OL

Yangın Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından yangın çıktı. O esnada evde bulunan ve uyuyan aile yangını fark edince, 2 çocuğunu da alarak dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Karne alacak olan 7-8 yaşlarındaki 2 kardeş yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.