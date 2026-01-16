Karneler alındı, tatil başladı

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

Dönem bitimi öncesinde okullarda, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulaması bu yıl da devam etti. Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde başlatılan "Türkiye Selamlaşıyor" uygulamasıyla öğrenciler, ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokaklarda dolaşıp esnafa ve halkın arasındaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu. Bu etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklenirken, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapılacak. Eğitim yılı ise 26 Haziran'da tamamlanacak.