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Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı Ağrı, Kars ve Ardahan'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı
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Ağrı'da etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Etrafın beyaza büründüğü kentte yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyüne minibüsüyle yolcu taşıyan Celal Demir, lastiklerini kış lastiğiyle değiştirmeyince yokuşu yolcuların yardımıyla çıkabildi.

Sürücü Demir, AA muhabirine, bir anda karın başladığını ve duruma hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Karın sürpriz olduğunu belirten Demir, "Bir anda kar bastırdı. Havaya güvendik, lastiklerimizi değiştirmedik kar bastırınca da yolda kaldık. Zar zor köye geldik. 10 santimetreden fazla kar var lastikleri değiştirmeye gidiyorum." dedi.

KARS

Kars'ta da akşam etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar nedeniyle Arpaçay ilçesinde bağlı, Akmazdam, Aydıngün, Gülyüzü, Taşbaşı, Taşlıağıl köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan'da ise kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Ekipler, Ardahan-Göle ve Kars kara yollarında karla mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı.

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