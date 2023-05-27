Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Kars seçim verileri, yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak. Peki Kars Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kars seçim sonuçları

KARS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler ilk seçimde oy kullandıkları sandıkta yeniden oy verecekler. Kars seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının sayımı sonucunda belli olacak.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak olan karar sonrasında seçim verileri yayınlanmaya başlayacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ve adayların oy oranları seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte netleşecek.

Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık oy oranları ile Türkiye geneli seçim verileri Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.

Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve 2023 Cumhurbaşkanı adayların oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.