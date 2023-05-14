Kars seçim sonuçları 2023 açıklandı mı? Kars cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları nasıl, belli oldu mu?

Kars seçim sonuçları ve oy oranları açıklanıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin düzenleneceği 14 Mayıs'ta oy verme saat 17:00'de sona erdi. Peki Kars seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden Kars seçim sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KARS SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Kars seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlandı. Seçime katılan partilerin Kars'ta ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 2023 Kars seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları...

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Kars seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanıyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.