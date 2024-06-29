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Güncel

Karşı şeride geçen beton mikseri dehşet saçtı!

Düzce'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 07:26 - Güncelleme:
Karşı şeride geçen beton mikseri dehşet saçtı!
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D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca istikametinde seyreden Y.Y'nin kullandığı 81 BU 895 plakalı beton mikseri, Düzköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Karşı yönde seyreden Yüksel Karadeniz idaresindeki 81 AAP 253 plakalı otomobil ile çarpışan mikser, ardından boş su kanalını aşarak ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Karadeniz'in öldüğü tespit edildi.

Karadeniz'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan beton mikseri sürücüsü de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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