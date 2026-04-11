Güncel

Karşıdan karşıya geçerken düşürdü... Geri dönüp alırken facia

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada yere düşürdüğü telefonunu almak isteyen yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

11 Nisan 2026 Cumartesi 07:48
Bursa-Ankara kara yolunda Cihan A. (30) yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada yere düşürdüğü telefonunu almak isteyen Suriye uyruklu Ahmed E'ye (32) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmed E'nin orta refüjden geri dönmesi, yere düşürdüğü telefonunu almak isteyen Ahmed E'ye otomobilin çarpması yer alıyor.

