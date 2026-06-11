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Güncel

''Karşılıksız çek'' dolandırıcıları tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
''Karşılıksız çek'' dolandırıcıları tutuklandı
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Müşteki L.B. bir turizm firmasına verdiği 1 milyon 225 bin liralık malzeme karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıkması üzerine polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, müştekiden alınan malzemelerin Altınova Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğünü ve daha sonra malzemelerin buradan alınarak deponun boşaltıldığını tespit etti.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "nitelikli dolandırıcılık" suçlundan tutuklandı.

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