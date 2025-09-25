İSTANBUL 25°C / 19°C
  • Karşılıksız çek ve sahte küpe ile 1 milyonluk vurgun: JASAT harekete geçti
Güncel

Karşılıksız çek ve sahte küpe ile 1 milyonluk vurgun: JASAT harekete geçti

Ardahan merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda, hayvan ticareti üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin 42 kişiyi mağdur ettiği, adreslerinde yapılan aramalarda sahte belgeler, ruhsatsız silahlar ve nakit para ele geçirildi.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Karşılıksız çek ve sahte küpe ile 1 milyonluk vurgun: JASAT harekete geçti
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Ardahan merkezli Kars, Erzurum ve Erzincan'da 42 kişiden karşılıksız çek veya daha sonra ödeme vaadiyle alınan hayvanların paraya çevrildiği belirlendi.

Ekiplerin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 17 senet, 1 milyon lira değerinde çek, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta, bıçak, 7 fişek, 81 hayvan pasaportu, 20 basıma hazır hayvan küpesi, 14 cep telefonu, 1 alacak-verecek defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 800 lira ve bir miktar dövize el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

