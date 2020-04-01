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Karşıya geçmeye çalışan kadın lokomotifin altında kalarak hayatını kaybetti

Karabük'te, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki kadına tren çarptı. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

IHA01 Nisan 2020 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:18
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Edinilen bilgiye göre, Karabük’te Elif Kalkancı (43) isimli kadına; tren raylarından karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler H.M ve T.N idaresindeki manevra yapan lokomotif talihsiz kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lokomotifin altında kalan kadın yaklaşık 30 metre sürüklendi. Bir müddet sonra demir yollarında çalışan bir işçi kadının hareketsiz halde yattığını fark etmesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki makinist ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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