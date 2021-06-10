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Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki adam öldü

Aksaray'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Karakuş (69), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Demirel gözaltına alındı.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:46
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Niğde- Ankara otobanı Alayhan gişelerinde meydana geldi. Murat Demirel (28) yönetimindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a çarptı. Yola savrulan Karakuş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karakuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karakuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Demirel gözaltına alındı.

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