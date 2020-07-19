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Karşıyaka Antalya'da Play-off'a hazırlanıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig Play-Off mücadelesinde karşılaşacağı Derince Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 13:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:16
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TFF 3. Lig 2. Grubu 5. sırada tamamlayarak Play-Off’a katılma hakkı elde eden Karşıyaka, dün öğle saatlerinde mücadelelerin oynanacağı kent olan Antalya’ya ulaştı. 22 Temmuz Çarşamba günü Play-Off yarı finalinde Derince Belediye ile karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı takım, ara vermeden antrenmanlarına başladı. Bir otelin spor tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Karşıyaka’da, futbolcular idmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma çalışmaları yaptı. İkinci bölümdeyse topla oyun çalışması yapan futbolcular günü tamamladı.

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