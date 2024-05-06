İzmir'in Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki nikah töreninde 28 Şubat zihniyeti yeniden ortaya çıktı. Belediyede çalışan nikah memuru törende dua etmek isteyenlere izin vermedi.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDE HORTLADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir aile Belediyeye ait nikah salonunda nikah öncesi dua etmek istedi. Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak." dedi. Bu sözlerin ardından hoca dua etmeye başladı. Ancak hocanın duaya başlamasının hemen ardından nikah memuru "Beyefendi, bir saniye" diyerek duayı böldü.Yerinden kalkarak dua okuyan hocanın yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası remi daire evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi.

MÜZİK AÇARAK PROVOKE ETTİ

Daha sonra nikah memuru dua okuyan hocanın elinden mikrofonu alarak yerine oturdu. Hoca duya mikrofonsuz devam etti. Dua mikrofonsuz devam edince müzik açarak provoke edildi.

Sosyal medyada yayılan bu olaya ait videodaki nikah memurun tavrına tepki yağdı.